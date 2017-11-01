إيران تهدد أمريكا: صواريخنا الباليستية قادرة على ضربكم

طهران(صدى):

هدد قائد قوات الحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال محمد علي جعفري، الولايات المتحدة الأمريكية من أن الصواريخ الباليستية قادرة على ضرب القوات الأمريكية بالمنطقة.

وأوضح جعفري، أمس الثلاثاء، أن بلاده لا تحتاج إلى زيادة مدى صواريخها الباليستية، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية لن تؤدي سوى لزيادة عدد الصواريخ الإيرانية ودقتها، مضيفا: ” مدى صواريخنا ألفا كيلومتر، ويمكن زيادته لكننا نعتقد أن هذا المدى كاف للجمهورية الإسلامية لأن معظم قوات الولايات المتحدة ومعظم مصالحها بالمنطقة تقع في هذا النطاق “.