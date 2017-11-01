الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل ” حادثة مانهاتن “

واشنطن(صدى):

كشفت شرطة نيويورك، مساء أمس الثلاثاء، عن تفاصيل حادثة الدهس جنوب غربي مانهاتن، والتي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين بالقرب من موقع النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، في مؤتمر صحفي، أن شخصا في العشرينات من عمره استأجر شاحنة صغيرة من أحد المتاجر ” هوم ديبو “، وقام بدهس مجموعة من سائقي الدراجات الهوائية وممارسي رياضة الجري.

وقام سائق الشاحنة الصغيرة بالاصطدام بحافلة مدرسية، قبل أن يخرج من السيارة حاملا مسدسين وهميين، ثم بادرته الشرطة بإطلاق النار عليه في البطن والساق وتم نقله للمستشفى.

وأوضح مفوض شرطة نيويورك أن العبارات التي تلفظ بها منفذ الهجوم بعد خروجه من الشاحنة تدل على أن الهجوم إرهابي، إذ أشارت صحيفة ” نيويورك بوست ” إلى أن منفذ هجوم مانهاتن صرخ أثناء خروجه من الشاحنة الصغيرة: ” الله أكبر “.

وأضاف مفوض شرطة نيويورك: ” لن نكشف هوية المهاجم في هذا الوقت “.

من جانبه، أعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أن حادث الدهس هو عمل إرهابي، مشيرا إلى عدم وجود أدلة تشير إلى أن الحادث يندرج في إطار خطة إرهابية أوسع نطاقا.

وطالب عمدة نيويورك من سكان المدينة توخي الحذر، وقال إنه سيكون هناك انتشار كثيفا للشرطة في أنحاء المدينة.

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن منفذ هجوم نيويورك “شخص مختل” و”مريض جدا”.