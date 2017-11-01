والد طالب ” الأنف المكسور ” يروي تفاصيل جديدة بشأن حالة ابنه

علي القحطاني(صدى):

كشف والد الطالب الذي لكمه معلم ما أدى إلى كسر أنفه في شرورة، تفاصيل جديدة بشأن حالة ابنه والواقعة، موضحا أنه أجرى عملية جراحية أخرى مساء أمس الثلاثاء.

وأكد والد الطالب محمد الهمامي، في تصريحات لبرنامج ” الراصد ” على قناة ” الإخبارية “، أن ابنه أجرى عملية جراحية أخرى أمس الثلاثاء، بعد أن خضع لعملية قبلها بيوم، موضحا أن المعلم اعتدى عليه بحجة أنه أزعجه بالصفير، مضيفا أنه في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، قبل أن يُقدم على اتخاذ أي تصرف قضائي، وأنه مهما فعل هذا الولد وغيره فلا يحق للمعلم ضربه.

يذكر أن معلم بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، كسر أنف طالب بعد أن قام بلكمه في وجهه، ما استدعى نقله إلى المستشفى، وأجريت له جراحة لتعديل أنفه جزئيًا، ثم قام بنقله إلى الرياض؛ لاستكمال علاجه.