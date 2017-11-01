والد طالب ” الأنف المكسور ” يروي تفاصيل جديدة بشأن حالة ابنه
كشف والد الطالب الذي لكمه معلم ما أدى إلى كسر أنفه في شرورة، تفاصيل جديدة بشأن حالة ابنه والواقعة، موضحا أنه أجرى عملية جراحية أخرى مساء أمس الثلاثاء.
وأكد والد الطالب محمد الهمامي، في تصريحات لبرنامج ” الراصد ” على قناة ” الإخبارية “، أن ابنه أجرى عملية جراحية أخرى أمس الثلاثاء، بعد أن خضع لعملية قبلها بيوم، موضحا أن المعلم اعتدى عليه بحجة أنه أزعجه بالصفير، مضيفا أنه في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، قبل أن يُقدم على اتخاذ أي تصرف قضائي، وأنه مهما فعل هذا الولد وغيره فلا يحق للمعلم ضربه.
يذكر أن معلم بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، كسر أنف طالب بعد أن قام بلكمه في وجهه، ما استدعى نقله إلى المستشفى، وأجريت له جراحة لتعديل أنفه جزئيًا، ثم قام بنقله إلى الرياض؛ لاستكمال علاجه.
M-512[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 2 ساعتين
امحق معلم جعل يده للكسر حسبي الله عليه انا زمان قد جاني ضرب اشد من كذا.
يحي الشديدي[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب تاديب المعلم هذا تصرف غير مقبول ولو هذ الطالب ابني والله ليدفع الثمن غالي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21830 ] نشر منذ 1 ساعة
صفير البلبلي😂😂😂😂😂
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9714 ] نشر منذ 1 ساعة
افصلوهه هالمعلم المريض الهمجي
بعض المعلمين عار ع التعليم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21830 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم نعم يجب تأديب المعلم وسلخ جلده من فوق عظمه وتقطيع لحم جسمه وتعليقه
وكسر يده ورجله
وحبذا لو تلقون به من أعلى بناية
علشان الشباب الي فوق
ينامون راضين مرتاحين الضمير
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13839 ] نشر منذ 40 دقيقة
اقول ما عندك سالفه الى الحين وانت تبربر ولا اخذت حق ولدك
اذا طال زمن اخذ الثأر يبرد وبعدين يجمد ثم يضيع حق الطالب
المفروض انك كسرت انف المعلم بعد الحادثه مباشرة واترك عنك البربره