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الزراعة تكشف حقيقة فيديو دعس التمور بالأقدام

الزراعة تكشف حقيقة فيديو دعس التمور بالأقدام
عادل الحربي(صدى):

كشف المهندس إبراهيم الحجيلي، مدير الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام مجموعة من العمال بدهس التمور بأقدامهم، موضحا أن ماقام به العمال هو طريقة تراثية قديمة لحفظ وتخزين التمور قبل وجود المصانع.

وسادت حالة من الغضب مواقع التواصل بعد انتشار الفيديو، وطالب المواطنون بعقاب هؤلاء لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والقيم المجتمعية.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 ساعات

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هذا مهين لنعمة الله حسبي الله وكفى.

[ عدد التعليقات: 21830 ] نشر منذ 37 دقيقة

معروف الشي ذا من زمان
علشان كذا أنا ماآكل التمر ولا حتى أسمح به يدخل بيتي
في تمر بلح او شي مقطوف من النخله قدامك
غير كذا
مني أذوقه نهائيآ.

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