التعليم تحذر مروجي الأخبار الكاذبة حول ” تعليق الدراسة “

طلال الغامدي(صدى):

أكدت الإدارة العامة للتربية بمنطقة الجوف، أن تعليق الدراسة يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، محذرة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة من اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ عبدالعزيز النبط، إن الدليل حدد حالتين لتعليق الدراسة بناء على التقارير المحدثة للأرصاد، وهما: ” تنبيه متقدم وتحذير ” ، موضحا أن من ظواهر هاتين الحالتين انعدام الرؤية الأفقية.

وأوضح النبط أن الإدارة تحرص أن يكون قرار تعليق الدراسة قبل وقت كَافٍ من بدء اليوم الدراسي، لكن في بعض الأحيان تكون التغيرات الجوية متسارعة وتأتي في وقت متأخر، مشيرا إلى أن قرار تعليق الدراسة يتم من خلال عمل مؤسسي مهني، بعيدا عن الاجتهادات والانطباعات الشخصية.