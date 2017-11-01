الجوازات: فرض غرامة تأخير ورسوم إجبارية على المقيمين في هذه الحالة

نايف السالم(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، ضرورة دفع رسوم بشكل إلزامي، إلى جانب دفع غرامتين ماليتين، في حالات محددة لإنهاء إقامة عدد من المقيمين في البلاد، والسماح بإصدار تأشيرة خروج نهائي.

وأوضحت المديرية، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، رداً على مغرد استفسر حول رسوم إنهاء الإقامة، رغم أن صلاحيتها منتهية منذ عامين، أنه يلزم دفع رسوم التجديد وغرامة عامين للتأخير، أنه يجب دفع رسوم التجديد، حيث يستلزم التجديد دفع غرامة لعامين متأخرين -أي 1000 ريال-.