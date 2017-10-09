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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. طرد راكبة حامل من الطائرة لاعتراضها على وجود كلبين

Time منذ سنتين
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بالفيديو.. طرد راكبة حامل من الطائرة لاعتراضها على وجود كلبين

واشنطن (صدى):
طردت الشرطة الأميركية امرأة مسلمة حاملاً تدعي " أنيتا دولتزاي " ، من على متن طائرة تابعة لشركة " ساوث ويست " الأمريكية ، بعد أن شكت من وجود كلبين بالرحلة المتجهة من مدينة بالتيمور إلى مدينة لوس أنجلوس ، بسبب معاناتها من الحساسية إزاء الحيوانات.

وأوضحت المرأة التي تدرس في كلية الفنون بمعهد ماريلاند في تصريخات إعلامية ، أنها اشتكت لمضيفي الطائرة من أنها تعاني من حساسية من الحيوانات، بعدما لاحظت وجود كلبين.

وطلب موظفو الطائرة من الراكبة دولتزاي، بعد هذه الشكوى، النزول من الطائرة، إلا أنها رفضت فتم استدعاء الشرطة لإخراجها بالقوة.

زنشر أحد الركاب مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، أظهر رجال الشرطة، وهم يسحبون ويجرون السيدة داخل الطائرة لإنزالها منها، وتبين فيما بعد أنها حامل.

المتحدث باسم شركة الطيران، كريس ماينز، رد على الواقعة، بقوله: " طلبنا من المرأة تقديم شهادة طبية تفيد بأنها تعاني من الحساسية إلّا أنها رفضت ذلك ".

وفي المقابل، وصف محامي المرأة، أرغون إس سيثي، التي قدمت شكوى رسمية لدى الشرطة، توضيحات شركة الطيران بـ " الكاذبة " ، مٌشيرا إلى أن عملية طرد أنيتا دولتزاي "لم ترتبط بالشهادة الطبية، وإنما لكونها مسلمة وامرأة؛ ما يجعل تصرف شركة الطيران عنصرياً ".

كما أكدت شهادة أنيتا أن مضيف الطائرة، لم يطلب منها، تقديم شهادة طبية كما تدعي الشركة. وأضافت أن "الشرطة تعاملت معها بشكل وحشي، وأن الضباط أدلوا بتصريحات عنصرية بشأن المهاجرين ".

جدير بالذكر أنّ قواعد شركة الطيران هذه، تشترط على المسافرين أن يغادروا الطائرة إذا ما كانوا يعانون من أي حساسية من الحيوانات.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=BOLmJSRWoJI

 

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أحدث التعليقات

🍵عندما يغيب المساء ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 😭😭😭😭😭😭😭😭
ع. س. ع
من وين طلعت ذي حتى تحاول تقلب لهجتها قريب من لهجة أهل الكويت هههههه لا حول ولا قوة الا بالله دائماً وابداً من يكون على حق لا يرفع صوتة ولا يصارخ والعكس صحيح الشغلة شوفوني وتحاول استعطاف الناس
واضح*** وصريح***
( اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله )..
واضح*** وصريح***
رحم الله أبوفيصل الملك فهد،وأطال في عمر أبو إبراهيم الكابتن خليل الزياني..
ع. س. ع
وش عندة المومياء هذا يا صبر الأرض على بعض البشر الحين ايش تبي توصل لة يا كيس التبن تبي تسوي فتنة يا وجه البومة لكن بدري عليك وعلى شنبك ههههه اي شنب نسيت انة ناتف شعر وجهة ما فية شعرة هذي عوامل التعرية على عجوز اكل علية الزمان وشرب حتى إصابة الخرف

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