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 كاتب يعلق على قضية " دهس النملة ".. ويوضح مهام المواطن حيالها

Time منذ سنتين
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 كاتب يعلق على قضية " دهس النملة ".. ويوضح مهام المواطن حيالها

نايف السالم (صدى):
تلقى قاضيا بمحكمة عفيف العامة دعوى رفعها مواطن ضد مقيم، بحجة أن المقيم سحل ودهس نملة أمام عينيه، مضيفا في دعواه أن النمل من مخلوقات الله وله حق على الخلق، القاضي فتح جلسة للمدعي (وكيل النملة) كما سميت معاملته، وقال: دعواك قبلت بصفتك وكيلا لنملة يتضح لي خلال ملف القضية أنك لم تحضر وكالة شرعية من ذوي النملة التي قتلها المدعى عليه.

أما المواطن الذي طلب منه القاضي وكالة شرعية من ذوي النملة فقد قال لمراسل الموقعإنه حين قدم الدعوى واجه معارضة وانتقادا واسعا من الموظفين في المحكمة، بل وكل من عرف بمحتوى القضية من المواطنين، وبعد تردد من الموظفين عرضت على القاضي، وأضاف أنه ما زال مصرا على موقفه بضرورة معاقبة الجاني.

من جانبه قال " على شارعين " ، " أعتقد أن مهمة العثور على عائلة النملة المسحوقة تعد عملية شبه مستحيلة، فحتى لو اعتمد المواطن على حصر عملية البحث حول أقرب جحور النمل إلى مسرح الجريمة فإن مسألة الحصول على وكالة شرعية من ذوي النملة تعد أمرا غير ممكن من الناحية العملية، لذلك فإن أقرب طريق لمقاضاة المقيم (المقرود) والذي قد يكون مسحوقا ومدهوسا مثله مثل النملة، بأن يكون هذا المواطن مدعيا بنفسه بحجة تأثره نفسيا من حادثة دهس النملة، وإذا لم يقبل القاضي هذه الحجة بإمكانه أن يكتب لمجلس الشورى ويقترح عليه الإعداد لنظام يمنع التحرش بالنمل، قد تكون سلسلة الإجراءات التي يجب أن يقوم بها هذا المواطن طويلة نوعا ما ومرهقة، ولكنها أسهل بكل تأكيد من عملية البحث عن ذوي النملة !.

وأضاف في مقال بعنوان " البحث عن ذوي النملة " ، نشر في صحيفة "عكاظ " ، " بالنسبة لي أنا لا أوافق على سحق النملة رحمها الله، ولا أصادر حق المواطن في اللجوء إلى القضاء، ولكنني لا أستطيع التعاطف مع هذه الحالة لأن مخزون التعاطف الذي بداخلي قد نفد بسبب كثرة عمليات سحق الكائنات الحية في هذا الكوكب بشرا كانوا أم حيوانات أم نباتات تحترق في أطراف هذه الغابة الكونية المرعبة، ملايين البشر تسقط أسقف بيوتهم على رؤوسهم أكثر مما يسقط المطر، ملايين الوجوه الشاحبة في المطارات ونقاط الحدود ومعسكرات اللجوء ومكاتب الهجرة وسراديب الوزارات وغرف الطوارئ في المستشفيات والكهوف الباردة في أعالي الجبال ".

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مواطن يقاضي مقيمًا لدهسه ” نملة ” متعمدًا

قضية
المواطن
محكمة عفيف
دهس النملة
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أحدث التعليقات

خالد
كاس وسكي ومزه تسلمك قطر
خالد
هذا نهج قناة الخنزيرة وسبق علا الفارس غاده عويس لم يتبقي الا زيارة اوكار الارهاب وجهاد الناكح
ذيب
اللهم انصر اخواننا الفلسطينين وسسد رميهم
المهاجر
انت اسكن مع عائلتك كلها 5ولا عشر اشخاص في غرفة واحدة وحمام مشترك ومطبخ وبتعرف وقتها ذنب مين حرام ياخي اصحاب الشركات يسكنون 50الى 60عامل في شقة 3غرف وش تبيهم يسوون انت ماتصلي التراويح ببيتكم جماعة هم يصلون فوق السطح بس
المهاجر
انت اسكن مع عائلتك كلها 5ولا عشر اشخاص في غرفة واحدة وحمام مشترك ومطبخ وبتعرف وقتها ذنب مين حرام ياخي اصحاب الشركات يسكنون 50الى 60عامل في شقة 3غرف وش تبيهم يسوون انت ماتصلي التراويح ببيتكم جماعة هم يصلون فوق السطح بس

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