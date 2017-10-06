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الأعداد السابقة للصحيفة

الإساءات الإعلامية تسقط رئيس الصفا من منصبه

Time منذ سنتين
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الإساءات الإعلامية تسقط رئيس الصفا من منصبه

نواف السالم (صدى):
أقالت الهيئة العامة للرياضة رئيس نادي الصفا المهندس سمير آل ناصر من منصبه نظير المخالفات التي حملها القرار الذي صدر بإسقاطه من رئاسة النادي، وكلفت الهيئة نائبه المهندس ضياء هاشم آل أسعد.

وجاء قرار إسقاط رئيس الصفا من منصبه بسبب إساءته الإعلامية التي سبق التحقيق معه بشأنها، رغم كتابته تعهدًا خطيًا بعدم العودة لها، وتلك سياسة لا تخدم ناديه، ونظرا لتكرار تلك المخالفات وجسامتها وإصرار المذكور على موقفة وعدم تجاوبه مع ما يصدر من تعليمات في الهيئة العامة قررت إسقاطه من منصبه اعتبارا من 15 ـ 1 ـ 1439، وتكليف نائبه ضياء بن هاشم لتولي مهام الرئاسة حتى انعقاد الجمعية العمومية للنادي.

من جهته علق المهندس سمير آل ناصر رئيس نادي الصفا سابقا على القرار قائلا: خدمت النادي طوال 35 سنة بذمة وضمير، وانتعش النادي رياضيا وثقافيا واجتماعيا تحت رئاستي، وتلك الأمور واضحة جدا لكافة أهالي صفوى، وأتمنى من معالي رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وسعادة الوكيل عبدالإله الدلاك فتح تحقيق عاجل وتشكيل لجنة للتحقيق في ما حدث لي.

واستطرد: رفعت عدة خطابات تم إرسالها لمكاتب الهيئة، وأعتقد أن تلك الخطابات والمكاتبات لم تصل إلى معالي الرئيس.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ابو خرقه الفاشل قام يفتي
ابو عمار
اوكي حلومه
عجاج
أصبح الإعلام ساذج وفي أسوأ حالاته ... لم تتم شهرة هالوراعين ونشر انحطاطهم وأخلاقياتهم وتخلفهم إلا عن طريق مواقع التواصل يساندها الإعلام بالمقابلات والتعزيز .. أين موقف الإعلام من العلماء والمفكرين والأدباء ورجال المرحلة من أطباء وفنيي الصحة وحماة الثغور من العسكر ورجال المتابعة والمراقبة تجارة وبلديات .. نريد إعلام يرقى بفكر النشأ وليس ضياعه وانحطاطه وسقوطه ... لا بد من حزمة أوامر عليا تتصدى لمشهد الأطفال والسوقية والضياع ونشر الفكر المنحل والرذيلة ... كنا بالأمس تحت رحمة التشدد وأصبح المجتمع اليوم تحت وطأة الصبيانية والانحلال والتفسخ
واضح*** وصريح***
دولة أصبحت بين إقدام كل من مايسمى بحزب الات،ومنظمة أمل، والتان تقعان تحت تصرف أصحاب العمائم،أي عبدة المجوس،وأصحاب الشركيات.. شطر بيت له ثلاث روايات .." إذا كان الغراب دليل قوم " إذا كان الغراب دليل قوم .. سيهديهم إلى دار الخراب إذا كان الغراب دليل قوم .. يمر بهم على جيف الكلاب إذا كان الغراب دليل قوم .. فلا فلحوا ولا فلح الغراب..
زائر
هالعينات لا نأمل إصلاحها ... خازوووووووووق وفكوا المجتمع من نتانتهم

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