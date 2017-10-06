الإساءات الإعلامية تسقط رئيس الصفا من منصبه

نواف السالم (صدى):

أقالت الهيئة العامة للرياضة رئيس نادي الصفا المهندس سمير آل ناصر من منصبه نظير المخالفات التي حملها القرار الذي صدر بإسقاطه من رئاسة النادي، وكلفت الهيئة نائبه المهندس ضياء هاشم آل أسعد.

وجاء قرار إسقاط رئيس الصفا من منصبه بسبب إساءته الإعلامية التي سبق التحقيق معه بشأنها، رغم كتابته تعهدًا خطيًا بعدم العودة لها، وتلك سياسة لا تخدم ناديه، ونظرا لتكرار تلك المخالفات وجسامتها وإصرار المذكور على موقفة وعدم تجاوبه مع ما يصدر من تعليمات في الهيئة العامة قررت إسقاطه من منصبه اعتبارا من 15 ـ 1 ـ 1439، وتكليف نائبه ضياء بن هاشم لتولي مهام الرئاسة حتى انعقاد الجمعية العمومية للنادي.

من جهته علق المهندس سمير آل ناصر رئيس نادي الصفا سابقا على القرار قائلا: خدمت النادي طوال 35 سنة بذمة وضمير، وانتعش النادي رياضيا وثقافيا واجتماعيا تحت رئاستي، وتلك الأمور واضحة جدا لكافة أهالي صفوى، وأتمنى من معالي رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وسعادة الوكيل عبدالإله الدلاك فتح تحقيق عاجل وتشكيل لجنة للتحقيق في ما حدث لي.

واستطرد: رفعت عدة خطابات تم إرسالها لمكاتب الهيئة، وأعتقد أن تلك الخطابات والمكاتبات لم تصل إلى معالي الرئيس.