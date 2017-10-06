استئصال ورم من نخاع ستينية في جراحة استمرت 5 ساعات

نايف السالم (صدى):
نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم لمريضة ستينية.
وكانت السيدة تعاني من شلل رباعي في الأطراف الأربعة؛ مما أدى إلى عدم قدرتها على المشي؛ حيث تم استقبال المريضة عن طريق قسم الطوارئ، وأثبتت الفحوصات الطبية وجود ورم في النخاع الشوكي العنقي؛ مما استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم باستخدام أفضل الأجهزة الحديثة والمتطورة بالمجمع، والتي وفّرتها وزارة الصحة.
وعانت أيضا من تنميل وضعف في الأطراف منذ فترة طويلة، وتزداد سوءاً مع مرور الوقت، وعند دخولها المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة والأشعة؛ تم اكتشاف الورم وإدخالها على الفور إلى غرفة العمليات، وإجراء استئصال للورم، وقد استمرت العملية قرابة 5 ساعات تم فيها استئصال الورم الذي بلغ حجمه 2سم طولاً و3سم عرضاً؛ وذلك من خلال فريق طبي بقيادة استشاريي جراحة المخ والأعصاب بالمجمع.
وأعرب المدير التنفيذي للمجمع الطبي، الدكتور حاتم العمري، عن سعادته بهذا الإنجاز الطبي الذي تَطَلّب مهنية عالية المستوى من الكادر الطبي المعالج للحالة؛ مؤكداً أن المجمع الطبي يزخر بالإمكانيات والكوادر المؤهلة علمياً وعملياً في جميع التخصصات والدراسات الطبية، التي تحظى باهتمام متواصل؛ مما مكّنها -بعون من الله وتوفيقه- من تقديم أفضل الخدمات الصحية على أعلى مستوى.