مقتل حارس داخل وزارة الخارجية اللبنانية

بيروت (صدى):
صدم اللبنانيون مساء الخميس بعد انتشار خبر العثور على حارس مقتول في مبنى وزارة الخارجية اللبنانية (قصر بسترس) في بيروت.
وتم العثور على جثة الرقيب أول ن.ح من جهاز أمن السفارات منتصف ليل الأربعاء-الخميس داخل غرفة النوم المخصصة للحرس، جثة مصابة بطلق ناري في الرأس، من مسدسه الميري الذي وجد في يده.
وحضر الطبيب الشرعي للكشف على الجثة والأدلة الجنائية لرفع البصمات عن مسدسه وتحديد المسافة التي أطلقت النار منها، لم يفد بعد ما إذا كان الحادث انتحاراً أم جريمة قتل.
وأفادت معلومات صحافية أن القتيل كان اتّصل بزوجته وأوصاها بالاهتمام بأولادهما وأقفل الخط، بحسب ما أوردت صحيفة الحياة.