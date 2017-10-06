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مقتل حارس داخل وزارة الخارجية اللبنانية

Time منذ سنتين
Views 2045
مقتل حارس داخل وزارة الخارجية اللبنانية

بيروت (صدى):
صدم اللبنانيون مساء الخميس بعد انتشار خبر العثور على حارس مقتول في مبنى وزارة الخارجية اللبنانية (قصر بسترس) في بيروت.

وتم العثور على جثة الرقيب أول ن.ح من جهاز أمن السفارات منتصف ليل الأربعاء-الخميس داخل غرفة النوم المخصصة للحرس، جثة مصابة بطلق ناري في الرأس، من مسدسه الميري الذي وجد في يده.

وحضر الطبيب الشرعي للكشف على الجثة والأدلة الجنائية لرفع البصمات عن مسدسه وتحديد المسافة التي أطلقت النار منها، لم يفد بعد ما إذا كان الحادث انتحاراً أم جريمة قتل.

وأفادت معلومات صحافية أن القتيل كان اتّصل بزوجته وأوصاها بالاهتمام بأولادهما وأقفل الخط، بحسب ما أوردت صحيفة الحياة.

بيروت
النوم
طلق ناري
وزارة الخارجية اللبنانية
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أحدث التعليقات

الحكم
عاشت مكه ايام سوداء تحت ظل الاحتلال العثماني البغيض
ابو ناصر
هههههههههههه
الحكم
جوزيت خيرا ياشيخنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اهدي يابنتي أهدي عمتك شمس تكفلت باالموضوع
نجاة محمد
عقبال ما تسقط كورونا و حزبك كمان حسبي الله عليكم

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