بعثة منتخب البرتغال تغادر إلى أندورا بطائرة عسكرية

ماجد محمد (صدى):
قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الخميس، سفر بعثة المنتخب الأول لكرة القدم بالبلاد إلى أندورا على متن طائرة عسكرية؛ استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة بتصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.
وأكدت الصحيفة البرتغالية أن هذه الطائرة تمت إعادة تشكيلها لهذه المناسبة، ولديها القدرة على حمل 69 راكبًا، ويريد الاتحاد البرتغالي تجنب إصابة لاعبي المنتخب بالإرهاق، في ظل سعيهم لحجز تذكرة الوصول للمونديال.
ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، بينما يتصدر المجموعة المنتخب السويسري بفارق 3 نقاط عن نظيره البرتغالي.