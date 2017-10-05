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بعثة منتخب البرتغال تغادر إلى أندورا بطائرة عسكرية

Time منذ سنتين
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بعثة منتخب البرتغال تغادر إلى أندورا بطائرة عسكرية

ماجد محمد (صدى):
قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الخميس، سفر بعثة المنتخب الأول لكرة القدم بالبلاد إلى أندورا على متن طائرة عسكرية؛ استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة بتصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأكدت الصحيفة البرتغالية أن هذه الطائرة تمت إعادة تشكيلها لهذه المناسبة، ولديها القدرة على حمل 69 راكبًا، ويريد الاتحاد البرتغالي تجنب إصابة لاعبي المنتخب بالإرهاق، في ظل سعيهم لحجز تذكرة الوصول للمونديال.

ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، بينما يتصدر المجموعة المنتخب السويسري بفارق 3 نقاط عن نظيره البرتغالي.

 

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أندورا
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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
محمد الصبان نواياك سيئة واعذارك واهيه النماص واهلها جزء منا ولايمكن الغفران والصفح عنك من قبل الشعب العربي السعودي من اقصاه الى اقصاه فكيف بالحكومه اتمنى مسائلتك من الجهات المعنيه ووضعك في المكانه التي انت جدير بها لن نسمح لك لقد تجاوزت الخطوط اعذارك بالثقافه الحجازيه كلام عقيم انت لاتخجل رغم عمرك شباب طائشين تجاوزوا حدودهم وتمت معاقبتهم فكيف بك ايها العجوز المتلبد
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الغبار جه الساحل اليوم الظهر
زاير
يجب وقوف الجيش والقوات المسلخه في الحياد التام الكامل عندما يثور الشعب علي حاكم طاغية ظالم ولا يطلق الرصاص علي الشعب الأعزل مهما كان الوضع السياسي .
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ان شاء الله خير
زائر
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