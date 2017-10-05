جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، بمسمى (معيد/ محاضر) بكليات الجامعة، وترغب شغلها بمواطنين (ذكور وإناث)، وفقا للتخصصات الموضحة بموقع الجامعة.

هذا وقد أوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي أن الأولوية ستكون للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وخريجي الجامعات العالمية التي تعترف بها وزارة التعليم، وذلك وفقاً للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يجب الحصول على درجة 70% كحد أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيين، والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس)، ولن يتم النظر في الطلبات التي لم ترفق نتيجة هذا الاختبار قبل موعد إغلاق التقديم والمحدد بتاريخ 24-1-1439هـ.

– بالنسبة لكلية الطب وكلية طب الاسنان يجب الحصول على درجة 60% كحد أدنى من اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ولن يتم النظر في الطلبات التي لم ترفق نتيجة هذا الاختبار قبل موعد إغلاق التقديم والمحدد بتاريخ 24-1-1439هـ.

– أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس/الماجستير من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها.

– بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب، يجب أن تكون شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة، والحصول على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME).

– بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان، يجب أن تكون شهادة البكالوريوس في طب الأسنان، والحصول على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب على (28) عامًا لوظيفة معيد، وعن (33) عامًا لوظيفة محاضر.

– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

– أن تكون الدراسة لجميع المؤهلات الجامعية بالانتظام الكلي.

– أن يكون حاصلاً في شهادة البكالوريوس/الماجستير على تقدير لا يقل عن جيد جداً.

– ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم وترفع مع المستندات.

– أن تكون شهادة البكالوريوس في نفس التخصص المطلوب.

– للمتقدمين على وظيفة محاضر يجب أن يكون مؤهل الماجستير امتدادًا لتخصص البكالوريوس.

– أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً.

– اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

– الحصول على درجة لا تقل عن 70% من اختبار القدرات العامة للجامعيين.

داعيا لمن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفا واحدًا بصيغة (pdf)، وألا يزيد حجمه عن (خمسة ميقا)، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:

1. سيرة ذاتية للمتقدم.

2. صورة من شهادة البكالوريوس، والسجل الأكاديمي (للمتقدمين لوظيفة معيد).

3. صورة من شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي، وكذلك صورة من شهادة الماجستير والسجل الأكاديمي (للمتقدمين لوظيفة محاضر).

4. صورة من درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس).

5. صورة من توصيه أكاديمية لاثنين من أساتذة المتقدم.

6. صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

7. صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

8. صورة من معادلة المؤهل لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

وأوضحت العمادة، أنه سيتم استقبال تقديم الطلبات إلكترونيا، اعتبارا من يوم الأحد بتاريخ 18-1-1439هــ الموافق 8/10/2017م، وسينتهي الساعة الثالثة عصرًا من يوم السبت بتاريخ 24-1-1439هــ الموافق 14/10/2017م، علما بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

ولمعرفة التخصصات المطلوبة..

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