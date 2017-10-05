طعن معلم أمام مدرسته في الرياض.. والشرطة تحقق

حمود العنزي (صدى):

اعتدى مجهولون على معلم في إحدى المدارس بمدينة الرياض، بالطعن والضرب بعد خروجه من المدرسة، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة، لينقل إلى المستشفى وتجرى له عملية جراحية.

وأوضحت مصادر، أن المعلم يعمل بإحدى المدارس الابتدائية بحي النهضة التابع لتعليم قرطبة، وخرج من المدرسة فترة الظهر وذهب إلى محل تجاري، وبعد توقفه عند المحل وجده مغلقا وكان الجناة يراقبونه، وعندما عاد إلى سيارته حاصره الجناة بسياراتهم واعتدوا عليه بالطعن والضرب بعصا غليظة.

وأضافت المصادر أن الجناة فروا بعد ارتكاب جريمتهم فيما عاد المعلم إلى المدرسة ملطخا بالدماء ونقل إلى المستشفى من قبل زملائه، وتبين بعد الكشف عليه تعرضه لثلاث طعنات إحداها نافذة، وإصابات متفرقة بأنحاء جسمه نتيجة الضرب، لتجرى له عملية جراحة.

وأشارت إلى أن المعلم تمكن من التعرف على أحد الجناة الثلاثة وبيّن أنه شقيق أحد طلابه، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الواقعة.