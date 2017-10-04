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مدير عام " هدف " : إنشاء صندوق التنمية الوطني يحقق تطلعات المواطنين

Time منذ سنتين
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مدير عام " هدف " : إنشاء صندوق التنمية الوطني يحقق تطلعات المواطنين

سعيد العجل (صدى):
قدّم سعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو، باسمه ونيابة عن منسوبي الصندوق الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظه الله-، على إنشاء صندوق التنمية الوطني، ليتولى مهمة الإشراف العام على الكيانات التي تضمّنت صناديق وبنوك تنموية، وفقا لما ورد في الأمر الملكي الكريم.

وأشار العمرو، إلى أن ارتباط صندوق تنمية الموارد البشرية تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا بـ " صندوق التنمية الوطني " ، سيمكّنه من رفع مستوى أدائه وإنتاجيته؛ وتحقيق أثر أعمق عبر التكامل مع البرامج التنموية الأخرى، بما ينعكس على دعم عجلة التوطين وإتاحة فرص العمل المناسبة واللائقة أمام القوى البشرية الوطنية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وقال مدير عام الصندوق: " إن إنشاء صندوق التنمية الوطني، يؤكد حرص القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ على مواكبة مسارات واحتياجات التنمية الاقتصادية والبشرية الحالية، بما يُلبّي تطلعات المواطنين في كافة مناطق المملكة؛ وتحقيق أعلى معايير الحوكمة " .

هدف
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
القيادة
صندوق التنمية الوطني
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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ما فيه داعي التصوير يا زول
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولا قوة الا باالله
العنزي
ياليت يتم مساواته باللي يشتري بيت لانه معفى من الضريبه

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