خريجات الصفوف الأولية بين متاهة التعليم وفقدان الوظائف

عادل الحربي (صدى):

طالبت خريجات الصفوف الأولية وزارتي التعليم، والخدمة المدنية، و " قياس " بوضع اختبار كفايات مستقل، كباقي التخصصات للعام الحالي وأيضاً إدراجه كتخصص مستقل ضمن الوظائف التعليمية، حتى يتم تعيين عليه من يحمل المؤهل، وفصله عن اللغة العربية والتربية الإسلامية .

وقالت الخريجات أن وزارة التعليم لم تضع لهن اختباراً مستقلاً للقسم بـ " قياس " ، كباقي التخصصات، بل تم تخييرهن بين قسمي اللغة العربية والتربية الإسلامية لاختبار الكفايات، لافتات إلى أن ذلك وقف عائقاً أمام توظيفهن لعدم اجتياز الكثير مهن.

وبين أن تخصصهن بـ " جدارة " غير معترف به كقسم " تحت مسمى " صفوف أولية " منفرداً، بل إن من أدت اختبار كفايات التربية الإسلامية يسمح لها بتدرس المرحلة الابتدائية تربية إسلامية، وأيضاً اللغة العربية يتم توجيهها " عربي " ، وهذا يتعارض مع ما تم دراسته على حد تعبيرهن.

وأردفن أن بعض الجامعات أغلقت القبول في التخصص هذا العام على الرغم من حداثته، مشيرات إلى أن أولى الدفعات تم تخريجهن قبل عام وعامين فقط.

وذكرن أن إحدى الجامعات والتي فتحت التخصص قبل نحو 6 سنوات قد أكدت في وقت سابق أنه تم التواصل مع وزارة التعليم، وصدر قرار الوزير في الثامن من محرم من عام 1437هـ بالموافقة لاعتماد البرنامج وإدراجه في دليل شاغلي الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وهي الفرحة التي لم تكتمل، حيث تفاجأ الجميع بضمّه ضمن قسمي اللغة العربية والتربية الإسلامية في التعيين والكفايات.