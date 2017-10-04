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خريجات الصفوف الأولية بين متاهة التعليم وفقدان الوظائف

Time منذ سنتين
Views 2645
خريجات الصفوف الأولية بين متاهة التعليم وفقدان الوظائف

عادل الحربي (صدى):
طالبت خريجات الصفوف الأولية وزارتي التعليم، والخدمة المدنية، و " قياس " بوضع اختبار كفايات مستقل، كباقي التخصصات للعام الحالي وأيضاً إدراجه كتخصص مستقل ضمن الوظائف التعليمية، حتى يتم تعيين عليه من يحمل المؤهل، وفصله عن اللغة العربية والتربية الإسلامية .

وقالت الخريجات أن وزارة التعليم لم تضع لهن اختباراً مستقلاً للقسم بـ " قياس " ، كباقي التخصصات، بل تم تخييرهن بين قسمي اللغة العربية والتربية الإسلامية لاختبار الكفايات، لافتات إلى أن ذلك وقف عائقاً أمام توظيفهن لعدم اجتياز الكثير مهن.

وبين أن تخصصهن بـ " جدارة " غير معترف به كقسم " تحت مسمى " صفوف أولية " منفرداً، بل إن من أدت اختبار كفايات التربية الإسلامية يسمح لها بتدرس المرحلة الابتدائية تربية إسلامية، وأيضاً اللغة العربية يتم توجيهها " عربي " ، وهذا يتعارض مع ما تم دراسته على حد تعبيرهن.

وأردفن أن بعض الجامعات أغلقت القبول في التخصص هذا العام على الرغم من حداثته، مشيرات إلى أن أولى الدفعات تم تخريجهن قبل عام وعامين فقط.

وذكرن أن إحدى الجامعات والتي فتحت التخصص قبل نحو 6 سنوات قد أكدت في وقت سابق أنه تم التواصل مع وزارة التعليم، وصدر قرار الوزير في الثامن من محرم من عام 1437هـ بالموافقة لاعتماد البرنامج وإدراجه في دليل شاغلي الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وهي الفرحة التي لم تكتمل، حيث تفاجأ الجميع بضمّه ضمن قسمي اللغة العربية والتربية الإسلامية في التعيين والكفايات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يشفيهم مما اصابهم .. آمين ..
M-512
والله انتم ماعندكم احساس ابدد طيب قولوا لي وين يرحون يعيشون يعني بصحراء لييين يموتون عطش وجوع وكل الدول رافضة دخولهم منعاً باتاً !، طيب وين يروحون الدولة الوحيدة إلي سمحت لهم بدخول هي لبنان ولبنان نادراً ترفض لجوء أي إنسان وهذا أن دل دلّ على حبهم لمساعدة المحتاج وإلي معوز.
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه يعني. كارونا من زمان الطيبين موجود
ابو محمد
غولوهم حتى تبلِّز عيونهم ..

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