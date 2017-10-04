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الكلباني يطالب بتعيين فقيهات: التفقه في الدين فضل يعم الرجال والنساء

Time منذ سنتين
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الكلباني يطالب بتعيين فقيهات: التفقه في الدين فضل يعم الرجال والنساء

نايف السالم (صدى):
طالب الشيخ عادل الكلباني إمام جامع المحيسن بالرياض، بتعيين نساء فقيهات يتحدثن في الأمور الفقهية، وذلك بعد الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة،

وأكد الكلباني، أن التفقه في الدين فضل يعم الرجال والنساء، والدليل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلغت في الفقه درجات عظيمة، كما أن كتب السير والتاريخ مليئة بسير العالمات والفقيهات، وفقا لمقاله في صحيفة الرياض.

وأوضح أن هناك فوائد عديدة من هذا الأمر يعود على النساء السعوديات، قد لا يحققها الرجال، مشيرا إلى أن كثيراً من فقه النساء حين يتصدره الرجال تنتزع منه فطنة الإفهام ونوازع الاستجابة والتطبيق، وقد لا يحسن الرجال الخوض في تفاصيل فقه النساء إلا ما ندر منهم، مطالباً بضرورة إفساح المجال لتفقه النساء، فرب امرأة أفقه من ألف رجل حسب تعبيره.

وأضاف الكلباني أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقتصر على تعليم النساء، بل كانت أيضاً تفتي الرجال وتناقش أفكارهم وتصوب مخطئهم وتنصح غافلهم وتفقه جاهلهم.

الشيخ عادل الكلباني
الكلباني
فقيهات
التفقه في الدين
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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكرآ ع التوضيح
عبدالله
فكره حلوه وسهل تنفيذها في اي جراش سيارات حتى مو شرط مول.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بنتجاوزها بإذن الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لعنة الله على الأشكال هذي توكل كرمان اليوم احرقت قلبها في الفيسبوك ودام عزك ياوطن💚😘 القرني،،،،قاآآآآهرهم👍
عبدالله
اعتقد انه يقصد الذين يدعون انهم سعوديين ولكنهم يشتمون السعودية او من يدافع عن السعودية.

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