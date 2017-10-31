محافظ الطائف يرعى تخريج طلاب كلية نياجرا الكندية غداً

عبدالعزيز القثامي(صدى):

يرعى معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، مساء غد حفل تخرج طلاب الدفعة الأولى من طلاب الكلية العالمية للسياحة والفندقة ( كلية نياجرا الكندية ) بالطائف وذلك بمسرح فندق أوالف.

وأوضح عميد كلية نياجرا الكندية بالطائف جيف ستيوارت، أن الكلية تتشرف بإقامة حفل تخريج أول دفعة لطلابها وطلاب الدبلوم المساعد والبالغ عددهم 34 طالباً، إضافة إلى تكريم موظفي فندق أوالف الذين اجتازوا برنامج اللغة الانجليزية وعددهم 17 موظفاً.

وأشار ستيوارت إلى أنه سيتم تقديم عرض مرئي لطلاب الكلية باللغة الإنجليزية كما سيتم تكريم راعي الحفل معالي محافظ الطائف وتكريم الرئيس التنفيذي لشركة العبيكان القابضة الدكتور محمد الأنصاري.