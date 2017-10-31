سامي الجابر: هدفي خدمة الرياضة في المملكة

نواف السالم(صدى):

قال سامي الجابر، لاعب الهلال ومدرب الشباب السابق، وعضو مجلس إدارة الكرة ضمن قائمة المدراء التنفيذيين، أن تكليفه بالعمل ضمن منظومة اتحاد الكرة، تشريف لخدمة رياضة المملكة، ورد جزء مما قُدم لنا.

كان رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت، أصدر قرارا بتعيين سامي الجابر، عضوًا في مجلس الإدارة ضمن قائمة المدراء التنفيذيين.

وأعرب رئيس الاتحاد عن ثقته في أن يكون الجابر إضافة لمجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الجابر لديه خبرة كبيرة على الصعيدين الفني والاداري، حيث إنه درب نادي الهلال والوحدة الإماراتي ثم الشباب.