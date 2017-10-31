شرطة مكة تطيح بعصابة سرقة الدراجات النارية

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة العاصمة المقدسة متمثلة في شعبة التحرّيات والبحث الجنائي، بتشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة دراجات نارية ومركبات وبيعها قطع غيار بعد تفكيكها.

وعثر رجال القوة على 9 دراجات نارية ومركبة مطلوبة لأحد أقسام الشرط والقبض على شاب إفريقي بعمر 19 عاماً يسرق الدراجات وجرى إعداد محضر بالمضبوطات وسلمت والأشخاص إلى شرطة المنصور والتي بدورها أكملت ملف القضية وأحالته للنيابة العامة.