بالفيديو.. مذيعة ” سيدتي ” تحلق شعرها دعمًا لمريضات السرطان

عادل الحربي(صدى):

في إطار حملة مكافحة سرطان الثدي، قامت الاختصاصية النفسية والمذيعة السعودية أميمة التميمي اليوم الثلاثاء، بحلق شعرها على الهواء مباشرة، أثناء تقديمها برنامج ” سيدتي ” على قناة خليجية، وذلك دعمًا لمريضات السرطان.

وقبل خروج ” التميمي ” على الهواء مباشرة، دعت متابعيها إلى مشاهدة حلقتها قائلة، “انتظروني اليوم في آخر إطلالة لي وآخر رسالة وردية لنختم بها الشهر الوردي ” .

وقالت المذيعة أميمة التميمي قبل أن تقوم بإزالة شعر رأسها، إنها تكلمت كثيرًا عن مرض سرطان الثدي، دون إنصات، ما دفعها للقيام بهذا السلوك غير المسبوق.

وكانت أميمة التميمي قد أصيبت قبل ست سنوات بسرطان الثدي؛ حيث كانت تحرص على إجراء الفحص الذاتي للثدي بانتظام ،فلاحظت وجود كتلة كبيرة، خضعت بعدها لفحوصات عديدة ودقيقة وكانت النتيجة فيه أنها مصابة، فيما بدأت ملاحظة صعوبة فهم حقيقة مشاعر وأحاسيس مريضة سرطان الثدي إلا المصابات بنفس العلّة، ولذلك انخرطت في تكتلات تطوعية من أجل العمل على تغيير نظرة المجتمع للمرأة المصابة بالورم السرطاني وتقديم الدعم النفسي الذي افتقد في الكثير من الأوساط الأسرية والطبية.