موقع فرنسي: قطر قدمت رشاوى لشراء رئاسة اليونسكو

طلال الضوي(صدى):

فضح موقع فرنسي، قطر ومحاولاتها شراء منصب رئاسة اليونسكو، بالرشاوى، مشيرة إلى أن الأزمة التي تشهدها منطقة الخليج بين قطر من ناحية والدول الداعية لمكافحة الإرهاب من ناحية أخرى كانت وراء فوز المرشحة الفرنسية بالمنصب.

وقال الموقع الفرنسي، أن قطر جندت جميع شبكاتها في فرنسا لتعزيز فرصة مرشحها وزير الثقافة السابق حمد الكواري، في المقابل دعمت السعودية مرشحة حليفتها المصرية مشيرة خطاب، كما أنفقت عشرات ملايين اليورو على مدى السنوات العشر الماضية لتصبح لاعبًا رئيسًا في المشهد السياسي والاقتصادي الفرنسي.