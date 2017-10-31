وظيفة إدارية شاغرة لدى غرفة عنيزة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “ مساعد الأمين العام ” ، وذلك وفق الشروط التالية:

– وجود قدرة عالية على إدارة فريق العمل.

– التمتع بمهارات التفاوض.

– الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

– التمتع بمرونة عالية تجاه المتغيرات الإدارية.

– أن يكون المتقدم قد أمضى آخر سبع سنوات من مساره المهني في منصب قيادي.

– العمر لا يتجاوز (40) عاما.

ودعت الغرفة لمن يجد في نفسه الرغبة في التقديم للوظيفة بعد توافر الشروط الموضحة أن يتقدم بإرسال سيرته الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الأحد 16 صفر 1439هـ الموافق 5 نوفمبر 2017م.