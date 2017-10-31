وظيفة إدارية شاغرة لدى غرفة عنيزة
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “ مساعد الأمين العام ” ، وذلك وفق الشروط التالية:
– وجود قدرة عالية على إدارة فريق العمل.
– التمتع بمهارات التفاوض.
– الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
– التمتع بمرونة عالية تجاه المتغيرات الإدارية.
– أن يكون المتقدم قد أمضى آخر سبع سنوات من مساره المهني في منصب قيادي.
– العمر لا يتجاوز (40) عاما.
ودعت الغرفة لمن يجد في نفسه الرغبة في التقديم للوظيفة بعد توافر الشروط الموضحة أن يتقدم بإرسال سيرته الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الأحد 16 صفر 1439هـ الموافق 5 نوفمبر 2017م.
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