” الجبر للتمويل ” تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة الجبر للتمويل، اعلانا عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الدمام، وجدة، والجبيل ” .

وبينت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

1- مدير علاقات (جدة).

2- أخصائي مبيعات (الجبيل).

3- رئيس الحسابات (الدمام).

4- محاسب (الدمام).

5- أخصائي عمليات (الدمام).

6- سكرتير رئيس تنفيذي (الدمام).

7- سكرتير مجلس الإدارة (الدمام).

8- ممثل مطالبات التأمين (الدمام).

9- مسؤول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (الدمام).

10- ممثل خدمة عملاء (للنساء/ الدمام).

11- مدير علاقات الموردين (الدمام).

وأوضحت الشركة، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).