محكمة أمريكية تسجن مسؤول سابق بالفيفا 15 شهرا

نواف السالم(صدى):

قررت محكمة أمريكية، اليوم الثلاثاء، معاقبة كوستاس تاكاس مسؤول كرة القدم السابق بجزر كايمان، بالسجن لمدة 15 شهرا، لاتهامه بالكسب غير المشروع.

وألزمت المحكمة أيضا تاكاس بدفع تعويض بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي بالاشتراك مع نائب الرئيس السابق للفيفا جيفري ويب الذي أقر بالذنب في مجموعة من الجرائم في نوفمبر 2015.

وكان تاكاس يشغل منصب السكرتير العام لاتحاد كرة القدم في جزر كايمان كما كان ملحقا لويب الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ” كونكاكاف ” .