العتيبي يرد علي أنكار يوسف زيدان لحضارة الجزيرة العربية

عادل الحربي(صدى):

تطرق رئيس قسم الآثار بجامعة الملك سعود، الدكتور محمد العتيبي، خلال برنامج ” بالمختصر ” حول ما قاله الروائي المصري يوسف زيدان، حيث أنكر حضارة الجزيرة العربية، قائلًا: ” عندما يتكلم زيدان عن الروايات فهو مقبول، أما أن يتحدث عن الآثار فعلينا أن نتوقف عند حديثه، ونسأله، من أين أتت اللغة العربية؟ ألم تخرج من الجزيرة العربية وتحديدًا من السعودية، وخاصة المنطقة الوسطى، التي ذكر زيدان أنه لا ينتسب لها عالم لغة ” .

وتابع العتيبي: ” على زيدان أن يسأل نفسه، من أين جاءت اللغة العربية وهو لا يجيدها؟ أما عن قوله: (سرّاق إبل) فقد يكون قرأها، وهو لا يعلم معناها، وهي تهمة لا تمت للواقع بصلة، والإبل لا يجيد التعامل معها إلا العرب الأقحاح، فما بالك بيوسف زيدان؟! ” .

وكان زيدان قد قال: ” لا علماء للغة العربية في الجزيرة العربية، ولا حضارة فيها من الأساس قبل الإسلام ” .