مدير تعليم جازان يعزي ذوي الطالبة خلود مجرشي ويزور مصابي الحادث

حسن الجعفري(صدى):

نعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الطالبة خلود بنت حمود مجرشي، والتي توفيت عصر اليوم في حادث مروري برفقة عدد من إخوانها وأقاربها.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، عيسى بن أحمد الحكمي، لأسرة وذوي الطالبة خلود خالص تعازيه ومواساته في وفاتها.

كما تابع حالة الطلاب المصابين منذ وقوع الحادث، وزارهم في المستشفى للاطمئنان على صحتهم من الكادر الطبي المشرف على حالتهم، سائلًا الله- عز وجل- أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والمصابات في الحادث.

وأشاد مجرشي بجهود مديرية الشؤون الصحية بجازان بسرعة استنفار كوادرها الطبية في استقبال الحالات عبر مستشفى صامطة والتنسيق العاجل مع مستشفى الملك فهد المركزي لنقل عدد من حالات الطلاب.

وأصيب في الحادث كل من: أريام أحمد مجرشي وسعود أحمد مجرشي وتركي حمود مجرشي وأمير أحمد مجرشي وسهير أحمد مجرشي وريناد حمود مجرشي وخالد حمود مجرشي، نعمة أحمد مجرشي، وآمنة حمود مجرشي.