بالفيديو.. إجبار عامل مسن على العمل بالجبال وقت الظهيرة

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، صوره أحد المواطنين، لعامل نظافة مسن، أثناء قيامه بتنظيف أحد الطرق الجبلية في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة المدينة المنورة وقت الظهيرة بالرغم من قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة.

واستنكر النشطاء وجود العامل في هذا المكان مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة وأنه ليس هناك ما يستدعي وجوده.

وطالبوا الجهات الرسمية بالتحقيق مع الشخص المسؤول عن تكليف هذا العامل بالعمل في هذه الظروف.