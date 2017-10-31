بالفيديو.. القرني يروي قصتين في العناد بين الأزواج

حمود العنزي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ عائض القرني، يروي من خلاله قصتين عن مسائل ” تافهة ” تؤدي للطلاق.

وقال القرني في مقطع الفيديو الذي نشره، ” أن أحد الرجال في قرية وقعت مشكلة مع زوجته؛ لأنها تركت الفأس في الشمس لتبدأ الأزمة ويضربها ” .

كما ذكر عائض القرني قصة أخرى لرجل يحب المشاكل، حيث كان أمامه كوم من التراب في المزرعة، وقال لزوجته: ” تصوري لو كان هذا التراب حب تطحنيه وتصنعين منه الخبز ” ، لترد: ” لا أستطيع ” ، فقال: ” والله تفعلين ” ، لترد ثانية نفس الرد، فقال أيضًا: ” والله تفعلين ” ، ليتطور الأمر ويقول له محتدًّا: ” هل تعصين أمري.. حسبي الله فيكي ” ، ويضربها ويطلقها.