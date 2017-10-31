مصر: حبس المذيعة دعاء صلاح 3 سنوات بتهمة الفسق

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة جنح مصر الجديدة، حكمًا بحبس المذيعة دعاء سيد صلاح، مقدمة برنامج ” دودي شو ” على قناة النهار، حضوريا لمدة 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور، كما ألزمت المحكمة المذيعة بسداد كفالة مالية وتعويض مجني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

وكان المحامي أشرف ناجي قد أقام دعوى ضد المذيعة حملت رقم 9724 لسنة 2017، واتهمها فيها بالتحريض على الفسق، وارتكاب عمل خادش للحياء، حيث ظهرت على فضائية ” النهار ” خلال برنامجها ” دودي شو ” ببطن منتفخة كأنها حامل لتتحدث عن قضية الأم العازبة.

وظهرت المذيعة عقب انتشار قصة الفتاة هدير مكاوي التي لقبت بأول ” سنجل ماذر ” ، وكانت قصتها مثار جدل في مصر بسبب معركتها مع شاب غرر بها وأنجبت منه طفلا ثم تنكر لها ولابنها، حيث قررت المذيعة عمل حلقة عن القصة وعن قصة أخرى لفتاة طلبت الاتفاق مع شاب على الإنجاب منه بدون زواج ومقابل مبلغ مالي.

وخرجت الإعلامية في برنامجها وهي ترتدي ملابس حمل غير لائقة، وظهرت ” وكأنها حامل ” ، وقدمت الحلقة بعنوان ” اشتري راجل ” ، وشرحت كيفية أن تكون الفتاة أما عازبة لو أرادت.