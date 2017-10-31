بالصور.. ” العمل ” تغلق 300 محل مستلزمات نسائية في ” عتيبية مكة “

نايف السالم(صدى):

أغلقت أكثر من 300 محل مستلزمات نسائية، في ” عتيبية مكة ” أبوابها أمام الزبائن، اليوم الثلاثاء تنفيذا لقرار تأنيث وتوطين محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثالثة، الذي طُبِّق فعليًّا بداية غرة شهر صفر الجاري.

وجاء ذلك بعد أن ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلك المحال بتوطينها، واقتصار العمل فيها على النساء فقط دون غيرهن.

جدير بالذكر أن الغرامة المالية التي تنتظر المحال التي لم تلتزم بقرار التوطين تتراوح من 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال على المحل الواحد.