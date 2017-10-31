روسيا تبدأ التحقيق لمعرفة أسباب نفوق 130 فقمة

موسكو(صدى):

بدأت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء، تحقيقًا معرفة لغز نفوق 130 فقمة؛ وذلك عقب العثور علي عدد كبير منها نافقة قرب بحيرة بايكال في سيبيريا شرقي البلاد.

وأكد الوزير الروسي للموارد الطبيعية، نيكولاي كودكوف، أن عينات من الماء تم أخذها لأجل معرفة ما إذا كان التلوث سببا في النفوق.

ويأتي نفوق عدد ضخم من الفقمات السيبيرية، وسط مخاوف من تراجع التنوع البيولوجي في أعمق بحيرة على كوكب الأرض.

وتعد فقمة ” بايكال ” الأصغر على الإطلاق مقارنة بباقي الفقمات، ويعود وجودها في البحيرة إلى 25 مليون سنة.