الأهلي يتعادل مع الفيحاء إيجابيًا

تعادل النادي الأهلي مع ضيفه نادي الفيحاء بهدف لكل منهما وذلك ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي سجل للأهلي ليوناردو دي سوزا وللفيحاء ادميلسون.

وبدأ شوط المباراة الأول بحذر من الفريقين خشية استقبال هدف في الدقائق الأولى من زمن المباراة ، واستمر شوط المباراة الأول في سجال على مستوى منتصف الملعب من الفريقين مع محاولات خجولة من الفريقين على المرمى ، وظل هذا السجال حتى اقترب شوط المباراة الأول من النهاية حيث استغل الفريق الأهلاوي هفوة دفاعية من فريق الفيحاء استغلها البرازيلي ليوناردو دي سوزا بنجاح بعد أن اخترق الدفاعات الفيحاوية مستقبلاً الكرة البينية من وليد باخشوين معلناً من خلالها تقدم النادي الأهلي بهدف دون رد جاء في الدقيقة الرابعة والأربعين من زمن المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف نظيف.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة أهلاوية مع محاولات متوسطة الخطورة على مرمى الفريق الفيحاوي لم ينجح من خلال الفريق الأهلاوي تسجيل الهدف الثاني وتعزيز تقدمه بهدف أول ، وحدث ما هو متوقع بخطف الفريق البرتقالي لهدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثمانين من زمن المباراة بعد ركلة ركنية نفذت بنجاح استطاع ادميلسون في اسكانها شباك الحارس محمد العويس وسط أنظار دفاع الفريق الأهلاوي لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.