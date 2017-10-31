أمير سعودي يستثمر أمواله في نادي ” بيرشوت-ويلريجك ” البجيكي

ماجد محمد(صدى):

لا يزال مسلسل استثمار أموال الأمراء في الخارج مستمر، حيث كشفت صحيفة ” gva ” الناطقة باللغة الهولندية أن إدارة نادي بيرشوت-ويلريجك، الناشط في دوري الدرجة الثانية البلجيكي، تتفاوض مع مستثمرين بلجيكيين وضمت إليهم الأمير عبد الله بن مساعد، الرئيس العام السابق لهيئة الرياضة ولنادي الهلال ، مبينة أن التفاوض سيكون على هيئة استثمار بصورة مناسبة للطرفين وليست امتلاك النادي.

وتحدثت الصحيفة البلجيكية عن أن الأمير عبد الله بن مساعد معروف تماماً في الوسط الرياضي السعودي، حيث كان رئيساً عاماً لهيئة الرياضة ورئيساً لنادي الهلال، وهو أحد أعضاء العائلة المالكة في السعودية، ويملك نسبة 50% من نادي شيفيلد يونايتيد الإنجليزي.