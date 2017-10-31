جامعة ” سعود ” تصدر أول مجلة علمية في علوم الرياضة على المستوى الخليجي

الرياض(صدى):

أصدرت كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود العدد الأول من المجلة العلمية المحكمة ” مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية ” ، والتي تعتبر المجلة العلمية المحكمة الأولى و الوحيدة المتخصصة بالمجال الرياضي في الخليج العربي.

وأوضح عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد الفاضل أن إصدار المجلة نصف سنوي، وسيكون إصدارها ربع سنوي في القريب العاجل، مضيفاً أن هيئة تحرير المجلة يقوم عليها نخبة من المختصين في مجالات علوم الرياضة، بالإضافة إلى لجنة استشارية عالمية للمحررين، مقدماً شكره وتقديره لمدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر على دعمه ومساندته في إصدار المجلة.