بالصور.. أكبر مكافأة في تاريخ كرة القدم

نواف السالم(صدى):

قدم مالك نادي ” ميكسيان تشاند ” الصيني، هدية مالية قدرها 3 ملايين جنيه إسترليني لكل لاعب من لاعبي فريقه، بعد الصعود لدورى الدرجة الثانية الصينى الموسم المقبل.

ونشر لاعبو الفريق عبر حسابة الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لهم وهم يتلقَّون المكافأة الضخمة من مالك النادي، والتى تعد من أكبر المكافآت التي يتلقَّاها لاعبو الكرة على مدار التاريخ.

وصعد الفريق إلى دوري الدرجة الثانية بعد تغلُّبهم على فريق ” شينزهين ليدمان ” بهدف في لقاء الإياب لتحديد الفريق الصاعد، بعد فوزهم ذهابًا أيضًا 2-1، ويتبع الفريق لمقاطعة جوانجدون، ويخوض مبارياته على ملعب لا تتعدى سعته 20 ألف مشاهد.