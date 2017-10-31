تعيين سامي الجابر عضوا في مجلس إدارة اتحاد القدم

محمد السعران(صدى):

أصدر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين سامي عبد الله الجابر، لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد ضمن قائمة المدراء التنفيذيين.

وأعرب رئيس الاتحاد عن ثقته في أن يكون الجابر إضافة لمجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الجابر لديه خبرة كبيرة على الصعيدين الفني والاداري، حيث إنه درب نادي الهلال والوحدة الإماراتي ثم الشباب.

ووجه رئيس الاتحاد الأمانة العامة بالاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ القرار وتعميمه على الجهات المعنية للعمل بموجبه.