أمن ميناء جزر فرسان يحبط تهريب غزالين نادرين إلى جازان

حسن الجعفري(صدى):

أحبطت اللجنة الأمنية بميناء محافظة جزر فرسان، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب شاب عشريني زوجا من غزال فرسان الشهير ” الأدمي ” ، عن طريق نقلهما عبر عبّارة من ميناء المحافظة إلى جازان.

وأوضح رئيس قوة الحماية بمحمية جزر فرسان، عبدالله عسيري، أن الشاب قام بإخفاء الغزالتين النادرتين أسفل مقود سيارة هونداي سوناتا 2017، كان يقودها متجهًا إلى الميناء.

وضبطت اللجنة الأمنية الحالة وتم التحفظ على المضبوطات، وحررت محضرًا بالواقعة، وذلك بحضور مندوب المحمية، حيث تم تحويل القضية إلى شرطة محافظة جزر فرسان.