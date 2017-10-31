تعرف على السيرة الذاتية لنائب رئيس اتحاد الأمن الإلكتروني

طلال الغامدي(صدى):

استحدثت اللجنة الأولمبية برئاسة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، اتحاد الأمن الإلكتروني برئاسة سعود القحطاني، ورشح القحطاني الأستاذ الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي لتولي منصب نائب رئيس اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات.

ويُعد عبدالله الغامدي أحد رواد مجال هندسة البرمجيات في المملكة، حصل على درجة الدكتوراه عام 1418هـ في مجال هندسة البرمجيات من جامعة شفيلد ببريطانيا، وكذلك على شهادة دراسات ما بعد الدكتوراه من جامعة أوتاوا عام 1424 هـ.

كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعة جورج مايسون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1432هـ.

وحصل على درجة الأستاذية كأول سعودي يحقق ذلك في مجال هندسة البرمجيات عام 1431هـ.

وعقب عودته من الدراسة في الخارج قام بتأسيس قسم هندسة البرمجيات بالجامعة عام 1428هـ، وهو يرأس القسم منذ تأسيسه حتى الآن.

ويشغل أ. د. عبد الله بن شرف الغامدي منصب وكيل جامعة الملك سعود المساعد للتبادل المعرفي ونقل التقنية، والمشرف العام على منظومة صناعة المعرفة التي أشرف على تأسيسها عام 1434ه؛ لتكون مظلة لإدارة صناعة الابتكار والملكية الفكرية وحاضنات الأعمال، ولتمثل الإطار العام لنقل التقنية من خلال شراكة حقيقية بين الجامعة والمجتمع والصناعة.