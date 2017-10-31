” باوزا ” يعلن قائمة الأخضر المشاركة في معسكر البرتغال

طلال الغامدي(صدى):

أعلن إدغاردو باوزا، المدير الفني لمنتخب الأخضر، قائمة الأسماء المختارة من قبل للانضمام للمعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 2 وحتى 14 نوفمبر المقبل.

وجاءت القائمة التي استبعد منها مهاجم النصر محمد السهلاوي على النحو التالي: وليد عبدالله، وعبدالله المعيوف، ومحمد العويس، وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد آل فتيل، وعبدالله الحافظ، وحسن معاذ، ومنصور الحربي، ومحمد البريك، وياسر الشهراني، وسعيد المولد، وعبدالرحمن العبيد، وسلمان الفرج.

كما ضمت عبدالملك الخيبري، وعبدالله عطيف، ووليد باخشوين، ونوح الموسى، وعبدالمجيد الصليهم، وتيسير الجاسم، ويحيى الشهري، وحسين المقهوي، وسالم الدوسري، ونواف العابد، وسلمان المؤشر، وعبدالفتاح عسيري، وعلي الزقعان، ومختار فلاتة، ومهند عسيري، وهزاع الهزاع.