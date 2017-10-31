تقرير أممي: أغلبية نساء الروهينجا تعرضن لاعتداءات جنسية

دكا(صدى):

كشف تقرير صادر عن وحدة المرأة التابعة للأمم المتحدة، أن أغلية نساء وفتيات الروهينجا في بنجلاديش تعرضن لاعتداءات جنسية أو اغتصاب فردي وجماعي على يد الجيش الميانماري وميليشياته البوذية المتطرفة، مشيرا إلى أن تلك الجرائم تترك آثارًا مفرطة في النساء والفتيات اللاتي تعرضن لها أو كن شاهدات عليها.

وأوضح التقرير أن المسلمين الروهينجا يعيشون في ظروف مخيفة بمخيمات ” كوكس بازار ” التي تشكل النساء والفتيات 51 % منها، لافتا غلى أن اللاجئين الروهينجا يعانون نقصا في الغذاء، وتفتقر مخيماتهم للعناية الطبية ومياه شرب صحية.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا ” مهاجرين غير شرعيين ” من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم ” .