الاتفاق يتغلب على الرائد بهدفين

الرياض(صدى):

تغلب نادي الاتفاق على ضيفه الرائد بهدفين مقابل لا شيء ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين ، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وافتتح الاتفاق باب التسجيل عن طريق اللاعب هزاع الهزاع في الدقيقة 31، وأضاف محمد الكويكبي الهدف الثاني لصالح الاتفاق في الدقيقة 39.

بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن مؤقتا في جدول ترتيب الدوري السعودي، بانتظار استكمال باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.