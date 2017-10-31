بالصور.. انطلاق أستون مارتن فانكويش S من تصميم توم برادي

متابعات(صدى):

12 نموذج فقط سوف يتم تصنيعها بملسات نجم Super Bowl توم برادي الذي عين المتحدث الرسمي لأستون مارتن في بداية العام ليدرك حلمه بتصميم نسخ فريدة من نوعها من فانكويش. والمشروع الآن وصل لمرحلة متطورة مع الكشف عن نسخة توم برادي Signature Edition Aston Martin Vanquish S Volante .

وقد عمل برادي مع قسم Q في أستون مارتن لتقديم نسخة خاصة من فانكويش S التي حصلت على توقيع لاعب كرة القدم على العتبات الجانبية وشعار TB12 على مساند الرأس وجانبي السيارة. وحصلت السيارة علي لون أسود Ultramarine خاص مع مقصورة داخلية Dark Knight وقال برادي أن القرار كان سهل لتحويل فانكويش S لسيارة خاصة فهي سيارة لا تصدق في قيادتها وتعتبر عمل فني.

ولم تحصل السيارة علي أية تحديثات ميكانيكية عن النسخة القياسية وحملت المحرك التقليدي V12 سعة 6 لتر بقوة 580 حصان ولكنها حصلت علي لمسات من الياف الكربون بصورة مكثفة في السيارة الفائقة التي تعمل بأداء مميز.