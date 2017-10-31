العمل تدعو المنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة

عادل الحربي(صدى):

دعت وزارة العمل والتنمية، المنشآت التي تزاول نشاطًا يختلف عن نشاطها الفعلي المُسجّل لديها بتعديل نشاطها إلكترونيًا، وذلك قبل انتهاء المهلة بـ5 أيام.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بتويتر أنه يمكن تصحيح وضع المنشآت إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة من خلال رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني.

وأضافت أنه سيتم إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة إلى ضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها، خلال المدة الزمنية المحددة، كما يمكن للمنشآت تقديم الاعتراضات إلكترونيًا وإرفاق ما يثبت ذلك.