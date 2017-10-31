حاكم إقليم البنجاب يطالب بحل أزمة مقيمة هندية في المملكة

نيودلهي(صدى):

طالب حاكم إقليم البنجاب، أمريندر سينج، وزيرة للشؤون الخارجية في الهند، سوشما سواراج، بالتدخل لمساعدة أم هندية، تعرضت لعملية خداع من وكيل السفر في الهند، حيث أرسلها إلي المملكة بدلا من ماليزا، ما أدى إلى تسريح الأم من عملها، وتوقيف ابنتها.

كتب سينج، خلال سلسلة من التغريدات للوزيرة، أن الأم وبنتها من منطقة نوانشهر، يحتاجان لمساعدة عاجلة لإنقاذهما من الورطة التي وقعا فيها المملكة .

وأعرب رئيس حكومة البنجاب عن قلقه إزاء الحادث، ووجّه سلطات المقاطعات في جميع أنحاء الدولة، التحقق من هذه الوقائع، وتقديم المتورطين في خداع الأم وابنتها للمحاكمة.