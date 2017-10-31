أمانة عسير: تقييد 200 مستثمر في سمة لم يلتزموا بالسداد
أوضح المدير العام لإدارة الاستثمارات بأمانة منطقة عسير المهندس علي الحيد، أنه تم تقييد أكثر من 200 مستثمر إلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ” سمة ” ، لعدم التزامهم بالسداد.
وأضاف الحيد: ” هذا الإجراء يأتي ضمن تفعيل الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع شركة ” سمة ” بغية رفع كفاءة تحصيل الإيرادات، حيث تهدف الاتفاقية إلى حفظ المال العام من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات شركة ” سمة ” ، وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصّة بالمتقدمين للاستثمار في الفرص المطروحة من قبل القطاع ” .
وأشار ” الحيد ” إلى أنه لن يتم التعاقد مع أيّ مستثمر قبل التأكّد من سجله في ” سمة ” ، وعدم تورّطه في تعثرات مالية سابقة.
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