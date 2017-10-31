أمانة عسير: تقييد 200 مستثمر في سمة لم يلتزموا بالسداد

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المدير العام لإدارة الاستثمارات بأمانة منطقة عسير المهندس علي الحيد، أنه تم تقييد أكثر من 200 مستثمر إلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ” سمة ” ، لعدم التزامهم بالسداد.

وأضاف الحيد: ” هذا الإجراء يأتي ضمن تفعيل الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع شركة ” سمة ” بغية رفع كفاءة تحصيل الإيرادات، حيث تهدف الاتفاقية إلى حفظ المال العام من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات شركة ” سمة ” ، وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصّة بالمتقدمين للاستثمار في الفرص المطروحة من قبل القطاع ” .

وأشار ” الحيد ” إلى أنه لن يتم التعاقد مع أيّ مستثمر قبل التأكّد من سجله في ” سمة ” ، وعدم تورّطه في تعثرات مالية سابقة.