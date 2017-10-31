بلجيكا: لم نقدم دعوة لرئيس إقليم كتالونيا ويعامل كأي مواطن

بروكسل(صدى):

نفت الحكومة البلجيكية، تقديمها دعوة لرئيس حكومة إقليم كتالونيا، كارلوس بودغمون، موضحة أنه سيعامل كأي مواطن من دول الاتحاد الأوروبي.

وعقد بودغمون مؤتمراً صحفياً في بروكسل قال فيه، إنه قبل بالانتخابات المبكرة التي دعت إليها الحكومة المركزية في مدريد لكنه دعا إلى ضمانات قضائية قبل العودة إلى إسبانيا.

من جانبه، رد مكتب رئيس الوزراء في بيان: ” حكومة بلجيكا لم تتخذ أي خطوة لتشجع السيد بودغمون على الحضور ” .

وأضاف البيان: ” دعت الحكومة البلجيكية مراراً لحوار سياسي لحل الأزمة في إسبانيا في إطار النظام الوطني والدولي ” .