مصر: تحرير النقيب محمد الحايس المختفي في عملية الواحات

القاهرة(صدى):

نجحت قوة أمنية من وزارة الداخلية المصرية محاطة بغطاء جوي، من تحرير النقيب محمد الحايس الذي جرى اختطافه منذ عملية الواحات، التي سقط على إثرها 16 عسكريًا وأصيب 17 آخرون على يد مجموعة إرهابية.

وكانت القوات الجوية قد شنت، اليوم الثلاثاء، غارة على مناطق اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات غرب الفيوم، وأسفرت عن تدمير ثلاث عربات دفع رباعي محمّلة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، كما تم القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

والنقيب محمد الحايس ابن قرية كفر نعمان، التابعة لميت غمر بمحافظة الدقهلية، كان الضابط الوحيد المشارك بالعملية من مديرية أمن الجيزة وسط أعداد أخرى من ضباط تابعين لجهاز الأمن الوطني وقطاع العمليات الخاصة بوزارة الداخلية، في عملية الواحات التي اختفى على إثرها عدة أيام.