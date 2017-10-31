مسؤول أمريكي: ترامب لن يزور المنطقة الحدودية بين الكوريتين

واشنطن(صدى):

قال مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب لن يزور المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين على الحدود بين كوريا الجنوبية والشمالية خلال جولته الآسيوية المقبلة.

وقال المسؤول في تصريحات صحفية، ” الرئيس لن يزور المنطقة منزوعة السلاح، ليس هناك متسع من الوقت ” .