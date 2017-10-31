” الزكاة والدخل ” تبدأ فحص جاهزية المنشآت الكبرى لتطبيق القيمة المضافة

علي القحطاني(صدى):

تستعد الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المقررة في الأول من يناير 2018، عن طريق بدء مشروع فحص المنشآت الكبرى، للتأكد من مستوى استعداد وجاهزية أنظمتها المحاسبية.

وقال الهيئة، أن المشروع يتضمن قيام فاحصين معتمدين ومرخصين بزيارات ميدانية إلى المنشآت الكبيرة في كل من الرياض والدمام وجدة، لتقييم مدى جاهزية تلك المنشآت لتطبيق الضريبة.

ويأتي مشروع فحص المنشآت الكبرى، لتوفير كل سبل الدعم الممكنة للمنشآت، تمهيداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مثمنةً الشراكة مع هيئة المحاسبين القانونيين، لما تمتلكه من خبرات قيمة ومهنية عالية في مجال اعتماد أفضل أساليب فحص المنشآت.